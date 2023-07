Kendrick Bona, Jana Diaz misyon ang tig-2 korona

Nahaharap sa mabigat na pagsubok sina Kendrick Bona Jana Jelena Nicole Diaz sa misyong makasungkit ng isa pang tigalawang tagumpay sa Mayor Eric Olivarez National Juniors Tennis Championships ng Palawan Pawnshop-Palawan Express Pera Padala circuit, na binuksan Martes na may malaki ring bilang ng mga kalahok sa Sucat, Parañaque.

Nilampasan ng 304-player draw sa nine age-group categories ang 272 entries sa nakaraang linggong Rep. Marlyn Alonte-Naguiat’s tournament sa Biñan, Laguna na kinakitaan sa paghahati nina Bona at Diaz sa MVP honors pagkawalis sa boys’ at girls’ 16- at 18-and-under singles titles, ayon sa pagkakasunod.

Para matanggaap ang malaking bilang ng mga kalahok, ipinahayag ni PPS-PEPP Sports Program Development director at tournament organizer Bobby Mangunay, na gagamitin pareho ang Paranaque Tennis Club courts at ang main venue Olivarez Sports Center para sa week-long Group 1 tournament.

Dikdikan ang rambol para sa boys’ 16-and-under title kung saan nagunguna si Bona sa 64-player draw na kabibilangan din nina Reign Maravilla, Ariel Cabaral, Tristan Licayan, Samuel Davila, Andrew Serohijos at siblings Frank at France Dilao.

Kasado rin si Bona para sa mabangis na balikwas ni Vince Serna makalipas masilat ang top-seeded bet ni Cabaral, 2-6, 3-6, sa 18-and-U semis last week at tagpasin ng una sina Kale Villamar, 6-2, 6-0, at Cabaral, 6-1, 6-2, sa finals.

Unang hinarbat ni Bona, ng Puerto Princesa, ang 16-and-U trophy sa 6-1, 2-0(ret.) win kay Licayan.

Dalawang ulit tinagpas ni Diaz, ng Bacoor, Cavite, si Sandra Bautista, 6-4, 6-4 sa 16-and-under at 6-2, 6-2 sa 18-and-U crown sa event na bahagi ng country’s nationwide circuit na binuo ni Palawan Pawnshop president/CEO Bobby Castro.

Atat ding makaulit ni Licayan, kampeon ng 14-and-under sa Biñan, kahit matitinik ang mga karibal sa pangunguna nina Yñigo Naredo, Aljhon Rombawa, John David Vytiaco, Dean Palaroan, Prince Cuenza, Jacob Gonzales at Anthony Cosca, habang mamumuno si Maristella Torrecampo sa girls’ side na wala si last week’s winner Joy Ansay.

Kasama ni Torrecampo, wagi rin sa 12-and-under diadem last week, sa 14-and-U play sina Marlyn Mesiona, Cadee Dagoon, Ave Maria Policarpio, Erynne Ong, Alexa Cruspero, Ronielle Oliveros at Cristina Reyes.

Sasawata kay Torrecampo ng Los Baños, sa 12-and-under division sina Cruspero, Ayl Gonzaga, Gabrielle Bulado, Jasmine Sardona, Carolina Fandino, Maria Ataiza at Stella Policarpio.

Hatid ang torneo ng Dunlop na pampainit para sa Olivarez Open sa Agsoto 14-21 na may men’s singles at doubles at Legends singles sa 35 at 45 age divisions, men’s doubles sa 40s at 50s classes, at women’s doubles sa 31-and-above at 30-and-below categoriies, sa Olivarez courts din.

Para sa pagpaparehistro at iba pang mga detalye, kontakin si Mangunay sa 0915 404 6464. (Ramil Cruz)