Kaso ng dengue sumisirit

Nakapagtala ng 169 na kaso ng dengue sa Cagayan province mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, ayon sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit-Cagayan (PESU-Cag) kahapon.

Ayon kay PESU-Cag program manager Nestor Santiago, naitala ang pinakamataas na kaso ng dengue noong Abril na may 46 kaso hanggang Mayo ngayong 2023 na may 43 na kaso.

Ani Santiago, tumaas ang kaso ng kaso ng dengue sa lalawigan sa nasabing dalawang buwan dahil sa patuloy na pag-ulan dito.

“Ang bayan ng Sta. Ana ang may pinakamataas na kaso ng dengue mula sa seven-month period. It is said that most of the recorded cases have been cured because the disease only lasts for three to five days when the patients catch it,” paliwanag naman ni Santiago.

Pinaalalahanan ni Santiago ang mga residente na pumunta sa pinakamalapit na ospital oras na makaramdam sila ng mga sintomas ng dengue gaya ng sakit ng ulo, lagnat, muscle pain, at diarrhea. (Allan ­Bergonia)