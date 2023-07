Julie Anne, Rayver palaban sa laplapan

Matinding halikan ang nasaksihan ng mga fan, kapwa artista kina Julie Anne San Jose, Rayver Cruz, ha!

Hindi lang basta-basta smack o nagpang-abot ang kanilang mga labi, kundi talagang naglaplapan sila, at ang sarap-sarap tingnan, at mapapa-‘sana all’ ka na lang talaga.

Ang bongga lang, na hindi nga talaga mabibigo ang mga fan na makita ang inaasam nilang tukaan ng kanilang mga idolo.

Yes, sa pelikulang ‘The Cheating Game’ nga naganap ang laplapan to the max nina Julie at Rayver. Kaya sulit na sulit talaga ang pagsugod ng mga fan sa SM The Block, ha!

Actually, dalawang sinehan ang ginamit para sa premiere night ng movie na ito ni Rod Marmol. Ang isang sinehan ay para sa mga fan talaga, at ang isa ay sa mga imbitadong showbiz press, vlogger, at mga kaibigan, kamag-anak ng mga artista.

Nakakatuwang tingnan na all out support talaga ang pamilya ni Rayver sa movie nila ni Julie Anne. At kitang-kita mo nga na super close talaga sila kay Julie Anne.

Matapos kasi ang pelikula, nilapitan nila (pamilya ni Rayver) ang dalawa, at matatamis na ngitian, beso-beso ang makikita mo sa kanila.

Anyway, matinding tilian, palakpakan ang maririnig mo sa paligid mula sa mga fan. Kilig na kilig sila sa tuwing nagtatama ang mga mata ng kaniang mga idolo.

Lalo na sa eksenang naghalikan na nga ang dalawa habang nakalublob sa tubig.

Siyanga pala, hindi ito ordinaryong love story, ha! Hindi ito ‘yung tipikal na nagkakilala lang ang dalawang tao, na-in love, nagkaroon ng konting problema, at happy ending na agad.

Masalimuot ang kuwento, at sangkot talaga ang mga social media influencer, at mga kuwentong angkop sa kasalukuyan, ang sex scandal.

Bongga rin ang karakter nina Martin del Rosario, Winwyn Marquez, na talagang ‘panggulo’ sa buhay ng JulieVer.

At bongga rin ang role nina Yayo Aguila, Candy Pangilinan, ha! Magdyowa sila sa ‘The Cheating Game’ ha!

Oh, siya, sa mga fan ng JulieVer, aba sugod na sa mga sinehan ngayong July 26, at patunayan niyo na ang pagmamahal sa dalawa, ha!

Pero sa totoo lang, aliw ako sa movie, dahil hindi nga siya ordinaryong kuwento nga lang.