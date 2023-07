John Alvin Guce walastik sa pagdadala ng kabayo

NANGUNGUNA si John Alvin Guce sa mga hinete na may pinakamaraming panalo sa karerahan mula Enero 4 hanggang Hulyo 20, 2023 ayon sa inilabas na datos ng Philippine Racing Commissionbsa programa ng karera.

Nakapagtala si class A jockey Guce ng 405 wins, 165 second place at 55 third place para sa kabuuang 620 points, habang nasa pangalawang pwesto si former Philippine Sportswriters Association, (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez na may 394 wins, 140 second at 31 third place para sa 563 puntos.

Kabilang sa malaking stakes race na pinanalunan ni Guce ang 2023 Philracom “Chairman’s Cup” kung saan siya ang gumabay sa winning horse na si Big Lagoon noong Abril.

Nasa pangatlong pwesto si Jomer Estorque na may 349, 126, 34, first, second at third ayon sa pagkakasunod para sa 509 points.

Pasok sa top 10 sina dati ring PSA-JoY awardee Patty Ramos Dilema, (4th), Conrad Henson, (5th), John Allyson Pabilic (6th), John Sajhed De Ocampo (7th), Oneal Cortez (8th), Pablito cabalejo (9th) at Christian Advincula (10th).

Samantala, si Ruben Tupaz naman ang namamayagpag sa trainers matapos makalikom ng 755 total points mula sa 491 first, 200 second at 66 third. (Elech Dawa)