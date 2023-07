Jacky taas kamay sa husay ni Vilma

Ilang araw lang nanatili sa Pilipinas ang Japanese actor-producer na si Jacky Woo para mag-pictorial.

Kasama nga si Jacky sa pelikulang ‘When I Met You in Tokyo’ na bida sina Star for all Seasons Vilma Santos, at Christopher ‘Boyet’ de Leon.

Gaganap siya bilang kaibigan ni Boyet.

Sa chikahan nga namin noon kay Jacky, sinabi niya na gusto niyang gumawa ng pelikula na kasama si Ate Vi. Sobrang husay nga raw kasi nitong artista, na napanood nga niya sa pelikulang ‘Anak’.

At ilang buwan lang ang nakalipas, natupad ang wish niyang `yon. Biglang-bigla nga ay nakasama siya sa ‘When I Met You In Tokyo’ at sa Japan pa sila nag-shooting.

Sa tulong ng kanyang interpreter, inamin ni Jacky na sobrang sarap sa pakiramdam na nakasama niya si Vilma sa pelikula. Na napakabait nga raw, at magaan daw ang loob niya rito.

Hirit pa ni Jacky, pang-international daw ang kalibre sa pag-arte ni Jacky. Kaya masayang-masaya siya na nakaeksena niya ito.

Ang saya-saya raw nila noong nag-shooting sila sa Japan, kahit may mga naging problema sila, tulad nga noong biglang uulan sa location nila. Ang dami raw nilang eksena.

“Marami, marami…” chika ni Jacky, na may konting alam sa Tagalog.

Sabi pa ni Jacky, tinulungan siya ni Vilma sa eksena nila, kaya lumabas daw na maganda.

Ganun din daw si Boyet, na napanood din niya ang mga pelikula nito, kaya sa mga eksena nila, hindi na siya nagulat na magaling talaga ito.

Sobrang taas daw ng respeto niya kina Vilma at Boyet.

Anyway, willing si Jacky na magbalik sa Pilipinas sa Disyembre kapag nakapasok sa Metro Manila Film Festival ang ‘When I Met You In Tokyo’ at excited din siyang pumarada, at siyempre mag-attend sa ‘Gabi ng Parangal’.

Well, sana nga para bongga ang MMFF, ha!