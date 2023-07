Dyan Nikki Cheng asam babaeng ice skater sa Winter Olympics

SINABI ng pangulo ng Skating Union of the Philippines na si Dyan Nikki Cheng na asam nila ang makapagpadala ng babaeng skater sa Winter Olympics kaya umaasa sila kina Sofia Frank at Isabela Gamez.

“Ang pangarap pa din ay magdala ng babaeng skater sa Olympics,” sabi niya sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum nitong Martes sa Rizal Memorial Sports Complex.

Sumabak si Michael Christian Martinez sa 2014 at 2018 Winter Olympics kung saan tumapos siya sa 18th at 28th, ayon sa pagkakabanggit.

Siya din ang naging unang skater mula sa Southeast Asia na lumaban sa Winter Olympics.

Sinabi ni Cheng sa forum na handog ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, MILO, Philippine Olympic Committee at Philippine Amusements and Gaming Corporation (PAGCOR) na hindi titigil ang PSU sa pagtupad sa layuning iyon.

“It’s a milestone that we want to happen,” sabi ni Cheng, na sinamahan ni national team coach Abraham Domdom.

Nakatuon ang PSU sa nalalabing bahagi ng taon sa pagsasagawa sa Southeast Asian Trophy: Manila Series sa Oktubre, ang National Figure Skating Championships sa Nobyembre at ang Carols on Ice din sa Nobyembre, na lahat ay gaganapin sa SM Skating Mall of Asia.

Sinabi rin ni Domdom na ang PSU ay nag-tap ng dalawang dayuhang coach para sa limang araw na kampo na tutulong sa mga skater sa national pool. (Lito Oredo)