DonBelle may patikim na

Opisyal na ngang inanunsyo ng ABS-CBN Entertainment at Star Creatives ang kauna-unahang teleserye ng DonBelle, ang ‘Can’t Buy Me Love’.

Sa naganap na series announcement ay nagbigay na ng patikim kung anong klaseng teleserye ang mapapanood ng viewers, gaya ng mala-Korean drama ang feels nito.

Nagkaroon din ng dragon dance sa event na konektado sa character ni Belle Mariano na si Caroline na isang Chinese.

“My character here is Chinese. She is born in a very rich and traditional family,” sey ni Belle.

Isang kakaibang Donny Pangilinan naman ang mapapanood kung saan gagampanan niya ang character ni Bingo.

“He is from a poor family and he is very very hardworking and his dream is to provide for his family,” sey naman ni Donny.

Hindi pa ni-reveal ang iba pang bigating cast members na makakasama nina Donny at Belle sa teleseryeng ito.

Base sa first poster na nilabas at ayon din sa aming panayam sa creative head ng Star Creatives na si Henry King Quitain ay mukhang kukuhanan ang serye sa ibang bansa.

Si Mae Cruz-Alviar ang magiging direktor nito na nakatakda raw ipalabas ngayong taon. Matindi rin ang balita na mauuna itong ipalabas sa Netflix bago ito mag-air sa TV.

Actually, may nagkuwento na sa amin ng tungkol dito.

Hindi raw agad-agad maipapalabas sa TV ang nasabing series dahil matagal-tagal pa bago matapos ang papalitan nitong show.

Wala pa nga raw bakanteng timeslot.

Tama ba na by September magkakaroon ng big announcement tungkol sa sa magiging streaming nito sa Netflix?

Well…

Anyway, nagdiwang nga ang DonBell fans dahil mahigit kalahating taon din ang inantay nila mula nang mapabalita ang seryeng ito nina Donny at Belle last year.

Sabi nga nila, so exciting ito at hindi na sila makapaghintay pa.

Bonggels!