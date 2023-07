Cesar Montano nilantad ang sikreto para manatiling mukhang bagets

Nilantad ng award-winning actor na si Cesar Montano ang dahilan kung bakit nananatiling youthful ang itsura niya sa kabila ng edad na 60.

Ayon sa aktor, dahil ito sa pawang magagandang alaala lamang ang ipinapasok niya sa kanyang isipan.

“Marami akong nice memories lalo na sa love. I always dwell in nice memories. Kasi ‘yun ang nagpapabata sa atin at nagpapasaya sa atin,” wika ng aktor sa ginanap na media conference para sa TV series niyang “Minsan Pa Nating Hagkan Ang Nakaraan”.

“You don’t dwell in gloomy past of your life. Doon ka dapat sa mga bright places, sa mga sunshine-y places of your life,” dugtong pa niya.

Kilala si Cesar bilang Keanu Reeves ng Pilipinas.

Pero hindi lamang good-looking kundi magaling ding aktor si Cesar.

Ilan sa mga pelikulang tumatak sa pangalan niya ang Jose Rizal (1998) at Muro Ami (1999). (Issa Santiago)