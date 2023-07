Bong Revilla, Lani Mercado may anak na ring doktor

Hindi lang abogado kundi may doktora na ring anak sina Senador Bong Revilla at Cavite 2nd District Rep. Lani Mercado-Revilla.

Matapos maka-graduate ng law at makapasa sa 2022 Bar Examinations ang kanilang anak na si Inah noong April 2023,

nagtapos naman ang bunso nilang babae na si Loudette Bautista ng kursong medicine sa UERM nitong July 23.

Kukuha na lamang siya ng board exam upang maging full-pledged doctor.

“Simpleng selebrasyon para sa aming bunsong babae na ngayon ay nagtapos ng kursong medisina. Your family is 100% behind you all the way! Thank you for making us proud, our dear Loudette!” masayang balita ng congresswoman sa Facebook post.

Ani Cong. Lani, matagal nang pangarap ng biyenan niyang si Ramon Revilla Sr., na magkaroon ng anak na doktor at natupad nga ito sa kanyang apo.

“We are so proud of you! Congratulations to Dra. Loudette Bautista, our youngest daughter who graduated this morning at the College of Medicine UERM. This has been a lifelong dream of my father-in-law Ramon Revilla Sr amongst his children.

Loudette has fulfilled that dream. Ang atin pong mga anak ay itinuturing nating ‘gold coin’ na ibinigay sa atin ng Diyos. Tungkulin po nating gabayan sila upang payabungin ang kanilang buhay. It is our privilege to be with you on this journey, Loudette! We love you!” dagdag pa ni Cong. Lani. (Issa Santiago)