Bebot na nagbalibag ng bra kay Drake, natagpuan na

Natagpuan na ang babae na nagbalibag ng bra sa concert ng sikat na rapper na si Drake.

Sa tweet ng Daily Loud, makikita ang video ng isang babae na nagbato ng bra kay Drake.

“The woman who threw the 36G bra at Drake” saad sa caption ng Daily Loud.

Pinulot naman ito ni Drake at humanga pa sa bra. Matapos naman itong mapulot ng rapper, nais niyang makilala ang babae na nagbalibag nito.

Sa isa pang video, makikita ang babae na tuwang-tuwa nang mapulot ni Drake ang ibinatong bra.

“It’s me, I threw it.” sey ng babae.

Sa kasalukuyan, si Drake ay nasa isang tour.

Si Drake ang nagpasikat ng mga album na ‘Her Loss’, ‘Certified Lover Boy’, ‘Scorpion’, ‘Views’ at ‘More Life’.