Anak ni LeBron na-cardiac arrest sa court

Sinugod sa ospital ang anak ni LeBron James na si Bronny matapos itong magkaroon ng cardiac arrest habang nasa court.

Ayon sa report ng TMZ Sports, nakatanggap ng tawag ang 911 nitong Lunes ng umaga (oras sa Amerika) mula sa USC, ang unibersidad kung saan nag-aaral si Bronny.

Doon nirespondehan ang 18-anyos na anak ni LeBron James na nawalan ng malay habang nasa training.

Naglabas na ng pahayag ang pamilya James, kung saan nakasaad na stable na ang kondisyon ng manlalaro.

“Medical staff was able to treat Bronny and take him to the hospital. He is now in stable condition and no longer in ICU,” ayon sa pahayag ng pamilya ni Bronny.

“We ask for respect and privacy for the James family and we will update media when there is more information,” lahad pa. (RP)