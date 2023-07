3 general damay! 18 Narco cop dinispatsa ni PBBM

Tinanggap na ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang resignation ng 18 third-level officers ng Philippine National Police (PNP) dahil sa umano’y pagkakasangkot nila sa illegal drug trade, ayon sa Malacañang nitong Martes.

Tinukoy ng Presidential Communications Office (PCO) ang mga ito na sina Police Brigadier General Remus Balingasa Medina, Police Brigadier General Randy Quines Peralta at Police Brigadier General Pablo Gacayan Labra II.

Kasama rin sa listahan ng tinanggap ang courtesy resignation ay sina Police Colonel Rogarth Bulalacao Campo, Police Colonel Rommel Javier Ochave, Police Colonel Rommel Allaga Velasco, Police Colonel Robin King Sarmiento, Police Colonel Fernando Reyes Ortega, Police Colonel Rex Ordoño Derilo, Police Colonel Julian Tesorero Olonan, Police Colonel Rolando Tapon Portera, Police Colonel Lawrence Bonifacio Cajipe, Police Colonel Dario Milagrosa Menor, Police Colonel Joel Kagayed Tampis, Police Colonel Michael Arcillas David, Police Colonel Igmedio Belonio Bernaldez, Police Colonel Rodolfo Calope Albotra Jr. at Police Colonel Marvin Barba Sanchez.

Sa isang statement, binanggit ni Press Secretary Cheloy Garafil na binabantayan ni PNP Chief Benjamin Acorda, Jr. ang mga police personnel pero inutusan na silang bumaba sa kanilang puwesto.

Sabi ni Acorda, ang 18 police officer ay ilalagay muna sa PNP Directorate for Personnel and Records Management and Personnel Holding and Accounting Unit “to preclude them from exerting further influence and/or performing illegal activities using their positions.”

Ang pagsipa sa mga nasabing opisyal ay resulta ng isinagawang imbestigasyon ng 5-man member advisory group na siyang sumuri sa courtesy resignations ng mga senior police official bilang bahagi ng paglilinis sa hanay ng PNP.

Binusisi ng panel ang records at documents ng mga senior officers sa PNP, kasama ang evaluation at screening sa 953 indibiduwal na naghain ng kanilang courtesy resignation.

Noong Lunes, binanggit ni Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address (SONA) na tatangga¬pin niya ang resignation ng mga “unscrupulous law enforcers and others involved in the highly nefa¬rious drug trade.”