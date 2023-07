2 araw trending: Belle humamig ng 1.2M sa Twitter

Last July 22 pa ang sold out concert ni Belle Mariano na ‘Beloved’ sa New Frontier Theater, pero hanggang Lunes ng hapon ay trending pa rin siya, ha!

Well, mahigit isang milyong tweet o 1.2M tweet nga ang nakuha ng concert sa mga trending topics o hashtag #BelleBelovedConcert na may 665,000 tweets at ang phrase naman na ‘Belle is Beloved’ ay nakakuha ng 625,000 tweets. May tatlo pang hashtag na related sa concert at kay Belle na nag-trending din sa Pilipinas.

First-ever solo concert pa lang ni Belle ‘yan at talagang hindi nabigo ang fans na dinumog ang venue, pati na rin ang mga team bahay na nanood ng livestreaming sa iWantTFC.

All-out ang pagkanta at pagsayaw ni Belle na may kasamang mga back-up dancer at iba’t ibang sparkly outfits na may kasamang boots. Isa rin sa mga highlight ng concert ay ang pasasalamat ni Belle sa kanyang partner na si Donny Pangilinan, na siyempre ay nandoon sa venue para suportahan si Belle.

Matinding sigawan, palakpakan, tilian ang fans nang umakyat sa stage si Donny na may hawak na bouquet of flowers at niyakap si Belle. Ilang beses din ipinakita si Donny sa big screen na todo ang ngiti at talagang kilig na kilig.

Puno rin ng sorpresa ang gabing iyon dahil nakasama sa performance ni Belle ang kaibigan niyang si Darren Espanto at umakyat din sa stage si Direk Lauren Dyogi para bigyan ng bulaklak si Belle.

Nagpasalamat naman si Belle sa panibago niyang milestone sa buhay.

“Dear Beloved, Last night was once just a dream of mine. I’m grateful to spend this journey with all of you. Thank you for all the love and support. I hope I continue to inspire you through my music.

Thank you God, this is all for You. Always remember that you are Beloved,” sey niya. (Dondon Sermino)