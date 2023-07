VP Sara namumurong idamay sa ICC probe

Hindi malayong makaladkad din si Vice President Sara Duterte sa kontrobersyal na imbestigasyon ng International Criminal Court (ICC) kay dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte, ayon kay dating Presidential Adviser for Political Affairs Ronald Llamas.

Sa isang programa sa Politiko_Ph, sinabi ni Llamas na posibleng magbago ang posisyon ng Marcos administrasyon sa isinasagawang imbestigasyon ng ICC sa dating pangulo upang maibaon si VP Duterte na posibleng tumakbong presidente sa 2028 elections.

Aniya, posibleng magsimula ang banatan ng dalawang magkaalyado pagsapit o pagkatapos ng 2025 midterm elections.

“Baka sa midterms ay gamitin na yan doon sa classic na binabanggit natin na Damocles sword sa ulo ng mga Duterte dahil papunta na iyan sa eleksiyon sa 2028,” paliwanag ni Llamas.

Ngayon pa lang umano ay bumabanat na ang mga vlogger at kolumnistang supporter ni Duterte. Ang pro-Duterte vlogger umano ang nagbunyag sa kinopyang “Love the Philippines” tourism slogan, si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo naman ang bumanat sa appointment ni Larry Gadon bilang presidential adviser at panay din ang puna ng mga kolumnistang kilalang maka-Duterte.

“‘Yong lines are drawn not by the principal at least not yet. Ang lines ay drawn nung mga tao nila, ‘yong mga Bobby Tiglao, ‘yong mga Saludo, ‘yong mga Panelo. Iyan ‘yang mga umaatake ‘yong mga Banat By,” paliwanag ni Llamas.