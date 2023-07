Target ng bilyonaryo at may-ari ng Twitter na si Elon Musk na baguhin ang logo ng isa sa nangungunang platform sa social media, kasama ang pagwalis sa trademark nitong ibon.

Sa isang tweet, idineklara ni Musk na balak niya itong isakatuparan ngayong linggo.

“And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds,” ayon dito.

Noong Abril, pansamantalang pinalitan ang logo nitong asul na ibon ng asong Shiba Inu ng Dogecoin, na tumutulong sa pagpapataas ng halaga sa pamilihan ng meme coin.

Sa ilalim ng pamumuno ni Elon simula nang bilhin nito ang Twitter noong Oktubre ng nakaraang taon, pinalitan niya rin ang pangalan ng kompanya ng X Corp bilang ‘super app’ tulad ng WeChat ng China.

Bagama’t alam niyang marami ang madidismaya at kokontra sa pagbabagong-bihis ng Twitter logo, dedma at prayoridad umano ni Musk na lalo pang pagandahin ang imahe ng kanyang ‘baby’ para lalo itong umangat sa hanay ng iba pang social media platform.