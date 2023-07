Teodoro sinisilip hiwalay na retirement system sa AFP

Isiniwalat ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na pinaplano niyang ipatupad ang hiwalay na retirement system para sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

“There are lines of convergence but it is a distinct discipline and organization from the rest of the law enforcement agencies. And their mission roles are different and we shall be coming out with a suggestion to Congress on a bill for that,” paliwanag ni Teodoro sa ANC.

Matatandaang isinusulong ng Department of Finance (DOF) na maghulog ang mga sundalo at pulis para sa kanilang pension upang maiwasan ang fiscal crisis. Ang nasabing panukala ay naka¬binbin na sa plenaryo ng Senado.

Tiniyak naman ni Teodoro na walang mababago sa benepisyo ng mga retirado.

Kumpiyansa rin ang kalihim na hindi magre-resign ang mga sundalo dahil sa magiging kaltas sa sahod para sa kanilang pension dahil maliit na halaga lang naman ito kumpara sa kinakaltas sa mga miyembro ng Social Security System o Government Service Insurance System.