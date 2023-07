Suspek sa pag-ambush kay Lanao del Sur Gov. Adiong, nalambat

Nasakote ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa Marawi City ang most wanted person ng Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region (PRO-BAR) na sangkot sa pag-ambush kay Lanao del Sur Governor Mamintal ‘Bombit’ Adiong na ikinasugat nito at ikinasawi ng tatlong pulis at isang sibilyan noong Pebrero.

Sa ulat na inilabas kahapon, sinabi ni CIDG Director Police Major General Romeo Caramat Jr., na naaresto ng kanyang mga tauhan ang suspek na si Karis Tomao sa Barangay Bangco, Marawi City, noong Hulyo 21 sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Marawi City Regional Trial Court (RTC) Branch 8 Presiding Judge Samina Sampaco Macabando-Usman para sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder.

Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantala nitong paglaya. Si Tomao ang itinuturing na number 1 most wanted sa PRO-BAR, ayon pa kay Caramat.

Miyembro umano ito ng Gandawali Group na sangkot sa gun for hire, gun running at illegal drugs trafficking sa Lanao del Sur,

Sangkot din ito sa pananambang kay Adiong at convoy nito noong Peb­rero 17, 2023 na ikinasawi ng kanyang tatlong police escort at isang sibilyan escort nito.

“The CIDG through its mandate on arresting wanted persons, assures that it will continue to pursue the fugitives of law and serve justice as it continuous to support the five-focused agenda of the CPNP, PGen Benjamin C Acorda Jr, particularly having aggressive law enforcement operations against outlaws,” pahayag pa ni Caramat. (Edwin Balasa)