Sonny Angara, Sentinels kampeon sa UNTV EFO

ITINANGHAL na kampeon ang Senate Sentinels sa UNTV Cup Executive Face-Off matapos busalan ang Philippine National Police (PNP) Responders, 81-72, sa finals game nitong Linggo sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Ipinagpag ng Sentinels ang mabagal na simula para agawin ang manibela 37-33 sa pagtatapos ng first half.

Kumana sa Sentinels sina Senator Sonny Angara, Bong Go at Joel Villanueva, katuwang si Rey Malaga para patahimikin ang Responders at umuwing kampeon sa tournament na inorganisa ni Breakthrough and Milestones Productions International CEO and President Daniel “Kuya Daniel”Razon para sa mga public servant.

Kumolekta si Malaga ng 23 points para sa Senate habang may tig-16 marka sina Angara at Villanueva.

Umayuda si Go ng 11 points para sa Senate na may premyong P1 million na ibibigay naman nila sa mga charity institutions na Tahanang Walang Hagdanan Inc., Kyhte Foundation Inc. at Senate Spouses.

Mayroon naman ang PNP na P500,000 na ipagkakaloob nila sa Morale and Welfare Division ng kanilang ahensiya.

Swak din si Angara sa Mythical Selection kasama sina Col. Joshua Alejandro ng PNP, Col. Geralfredo Andal ng AFP, Capt. Paul Anthony Yamamoto ng AFP at Franz Joseph Alvarez ng OP Executives. (Abante Sports)