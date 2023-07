Sey niyo David, Jak? Barbie bet din ni Joshua Garcia

May panibagong hiling ang mga netizen at mga fan, at `yon ay pagsamahin naman sina Barbie Forteza, Joshua Garcia.

Nag-start ang chika dahil sa magandang sinabi ni Joshua tungkol kay Barbie, na nakita nga niya sa GMA Gala.

Tinanong nga si Joshua kung sino para sa kanya ang best dressed.

“Barbie! Siya ‘yung nasa harapan ko kanina, sabi ko, ‘Ang ganda ng dress nito’.

“Hindi siya ganun ka-flashy pero at the same time, nandodoon ‘yung pagka-elegante nung babae,” sabi ni Joshua.

Siyempre, kilig-kiligan ang mga fan, at naglaro nga agad ang imahinasyon nila.

“Bigyan na ‘yan ng project. Bagay rin sila.”

“Woot. Woot! Project na yarn!”

“Wow may panibagong pipila na naman kay Binibining Barbie. Iba talaga ang ganda niya.”

“OMG, may kaagaw na agad si David Licauco.”

“Please, kahit BarDa fan ako, parang kinilig pa rin ako kay Joshua!”

Well, ano nga kaya at magkaroon naman ng collab ang GMA-7, ABS-CBN at sina Barbie, Joshua ang pagsamahin?