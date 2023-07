Salute! Magulang nakapagpatapos ng 5 pulis

Madalas na maririnig natin sa ating mga magulang na edukasyon ang katangi-tanging maipapamana nila. Ganyan din ang ganap ng magulang na ito sa TikTok na nakapagtapos ng limang anak na lahat ay pulis!

Ibinahagi ito ng user na si Ako To Si Natoy (@Akoto_Si_Natoy01) sa kanyang account kalakip ang caption na, “Malayo na pero malayo pa. #MyParentsPride.”

Mapapanood sa video ang photo shoot ng isang pamilya kung saan makikita ang kanilang nanay at tatay sa harap at ang kanilang limang anak na pulis suot-suot ang kanilang asul na uniform sa likod.

Sa sumunod na parte nito ay nagsuot naman sila ng kani-kanilang sumbrero na talaga namang goals.

Humakot ito ng halos 1.5 milyong views at libo-libong komento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni @ninz2023, ani, “Pwede na po mag tayo ng sariling police station.”

“Snappy salute po sa parents nyo naitaguyod at naigapang nila po kayong lima para matupad ang inyong pangarap na maging pulis. nakaka-proud po kayo,” sey ni @febdaryl22.

Pagbati naman ni @brics22, “May sariling sub-station na sa bahay. Hehehe! Congrats, lalong-lalo na sa parents.”

“Congratulations to all po mga sir..especially to the proud parents niyo po,” dagdag ni @.pat.cher. (Moises Caleon)