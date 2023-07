Romualdez bet trabaho pa more sa Kongreso

Opisyal na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbubukas ng Second Regular session ng 19th Congress ilang oras bago ang ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa kanyang opening statement, muling binigyan-diin ni Romuldez ang kahalagahan na ipagpatuloy ang pagiging masigasig ng kapulungan sa pag-aksiyon at pagpapatibay ng mga nakalinyang panukala para sa tuloy-tuloy na pagsulong ng ekonomiya, pag-ahon sa kahirapan ng mga Pilipino, paglikha ng maraming trabaho at pagpapalakas ng healthcare services.

Tiniyak ni Romualdez, sa kanilang pagbabalik sesyon, nakatuon sila sa nakalinyang 20 priority legislation ng administrasyong Marcos na sisikaping maipasa bago matapos ang taon.

“Our unwavering aim is to realize them before the year ends. We remain committed to spurring economic growth, allevia¬ting poverty, augmenting healthcare services, and fostering job opportunities for our fellow countrymen,” ayon kay Romualdez. (Eralyn Prado)