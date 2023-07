Rachelle Ann babalik ng ‘Pinas para sa ‘Hamilton’

Pagkatapos isilang ang kanyang second baby, paghahandaan na ni Rachelle Ann Go ang kanyang pagbabalik sa isang bonggang musical.

Muling makakasama si Rachelle sa international tour ng award-winning musical na ‘Hamilton’ at muli niyang gagampanan ang role as Eliza Hamilton tulad sa pagganap niya sa West End production ng naturang musical.

Sa pinost na video sa social media ng ‘Hamilton International Tour’, in-announce ang muling pag-perform ni Rachelle sa ‘Hamilton’ na ilang taon ding hindi nagtanghal sa West End dahil sa pandemic.

Nakalagay sa caption na, “Hey, hey, hey, hey. Say hey to Rachelle Ann Go who reprises her role as Eliza for the ‘Hamilton International Tour’! #HamiltonINTL #HamiltonPH.”

Mapapanood si Rachelle sa Asian premiere ng ‘Hamilton’ on September 17 sa The Theater at Solaire kasama ang iba pang cast ng musical na sina Jason Arrow, Deaundre’ Woods, Darnell Abraham, Shaka Bagadu Cook, Akina Edmonds, Elandrah Eramiha, Jacob Guzman, Brent Hill and David Park.

“We’ve had so many incredible Filipino company members part of the ‘Hamilton’ pamilya all over the world and now we get to bring the show to your beautiful country very soon,” sey pa ng creator and producer ng ‘Hamilton’ na si Lin-Manuel Miranda.

How exciting! (Ruel J. Mendoza)