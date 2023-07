Pinaghahandaan na: Marami na ang excited sa kasalang Bea, Dominic

Unang event nina Bea Alonzo at Dominic Roque as newly engaged couple ang GMA Gala 2023.

Sa kanilang red carpet interview ay ibinahagi ni Bea ang kanyang nararamdaman sa naganap nilang proposal.

Nakakakilig nga ‘yung sinabi niyang amazing ang naging proposal ng kanyang fiancé na si Dominic at hindi pa talaga nila ma-process ‘yung feelings tungkol doon at ang alam lang nila ay sobra silang in love.

Sinabi rin ni Bea na almost four years na siyang in love kay Dominic, pero idinagdag na, “This is such a different feeling.”

Ang bongga. Marami talaga ang kinilig sa dialogue na ‘yon ni Bea, ha!

At kuwento naman ni Dominic, dalawang buwan daw siyang nagplano para sa proposal niya kay Bea.

“It was a super crazy week, weeks for me. Actually, I planned it for two months. Ilang weeks ‘yung sobrang kabang-kaba talaga ako before the proposal.”

Sey naman ni Bea, inakala niyang sa ibang bansa magpo-propose si Dominic sa kanya dahil marami silang out of the country trips this year.

“We’ve been talking about marriage and building a family together but I didn’t really expect that it would happen on that day.

“Whenever I would joke around with him, I would say, ‘Naku baka naman sa Japan ka pa mag-propose, dapat sabihin mo sa akin para mapaghandaan ko,’ and he would say, ‘Ang tagal naman nun,” kuwento ni Bea.

Masaya rin na involved nga ang parents nina Bea at Dominic dahil, “It was a nice feeling that our parents were there, you know, to witness it,” sey ni Bea.

Samantala, isa sina Bea at Dominic sa two couples na nanalo ng Couple of the Night award sa GMA Gala 2023, at ang isa pa ay ang mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes.

Naku, marami naman ang excited na malapit nang maging Mrs. Dominic Roque si Bea.

Ang dinig nga namin, pinaghahandaan na raw ng mga malalapit sa dalawa ang kanilang kasal.

Bonggels!