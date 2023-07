PBBM sa mga smuggler, hoarder: ‘Bilang na ang araw ninyo’

Sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., binalaan nito ang mga smuggler at hoarder na bilang na ang kanilang maliligayang araw.

Ito’y dahil sa hahabulin at kakasuhan na sila ng gobyerno sa mga ilegal nilang aktibidad na maituturing na pananabotahe sa ekonomiya ng Pilipinas.

“Sadyang hindi tama ang kanilang gawain, at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa,” diin ng Pangulo.

“Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo na ring mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na ‘yan,” babala ni Marcos.

Aniya, dahil sa hoarding at smuggling, tumataas ang presyo ng mga produktong agrikultura.

“Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihahabla natin sila,” pagtiyak ni Marcos.

Sa panimula ng kanyang talumpati ay inamin ng pangulo na naging sakit ng ulo ng kanyang admi¬nistrasyon ang inflation o pagtaas sa presyo ng bilihin at serbisyo.

“Last year, we emphasized certain headwinds confronting us, along with the rest of the world, in our post-pandemic economic recovery, and the biggest problem we encountered was inflation,” wika ni Marcos.

Ang inflation noong June ay bumaba na sa 5.4%, mas mababa kumpara sa 6.1% noong June 2022.

Marami pang ibinida ang pangulo tulad ng electrification program na 500,000 kabahayan na raw ang nakabitan ng kuryente mula nang maupo siya sa puwesto.

“We will spare no effort to achieve full household electrification by the end of my term. 100% is within our reach,” ani Marcos.

Nangako rin itong padardamihin pa ang “Kadiwa ng Pangulo” sa buong bansa upang makabili ng murang bilihin ang mga kapuspalad na mamamayan.

Isiniwalat din nito ang plano na pagkalooban ng amnestiya ang mga dating rebelde.

Nakiusap naman si Marcos sa publiko na magtipid sa tubig dahil sa kinakaharap na El Niño phenomenon.

Inatasan naman nito ang Kongreso na ipasa ang 17 priority measures ng administrasyon. (Prince Golez)