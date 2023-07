Pauline Del Rosario top Pinay finisher sa 33rd Twin Bridges Championship

NAGING top Pinay finisher si Pauline Del Rosario sa 44th Epson Tour 2023 Leg 13 $200K (halos P11M) na 33rd Twin Bridges Championship sa Pinehaven Country Club sa Albany, New York nitong Hulyo 21-23 (July 22-24 sa Manila).

Pero malamya ang third at final round ng Pinay golfer na suportado ng ICTSI (International Container Terminal Servives, Inc.) sa pinasok na two-over 73 sa likod ng dalawang birdie laban sa gayung dami ring bogey at isang double bogey para sa three-over 216 total at sumalo sa 10 magkakabuhol sa pang-31 pwesto na may $1,466 (P80K) bawat isa.

May 73-220 sa limang magkakahanay para sa pang-53 posisyon si ET two-time titlist Clarissmon ‘Clariss’ Guce na may $789 (P43K).

Sablay naman sa cut sina Chanelle Avaricio, Samantha Bruce at ang kakuwadra ni Del Rosario sa ICTSI na si Abegail ‘Abby’ Arevalo kaya mga nabokya sa cash prizes.

Kampeon si home bet Jenny Bae kontra kay Natasha Andrea Oon via playoff tapos silang magtabla sa regulation sa 207 aggregate upang iuwi ang $30K (P1.6M). (Ramil Cruz)

