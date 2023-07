Pareho na kasing fashionista: Heart nanggigil kay Chiz

Mas lalong tumamis at nagkaroon ng buhay ang husband and wife relationship nina Heart Evangelista at Senator Chiz Escudero nang sakyan ng huli ang lifestyle passion ng misis.

Ipinaskil nga ni Heart sa kanyang Instagram na si Chiz ang escort/date sa nakaraang GMA Gala 2023.

Makikita sa mga larawan ang masayang mood ng mag-asawa sa nasabing okasyon. Abot hanggang tenga ang mga ngiti nina Heart at Chiz sa ilang stolen shots.

May eksena pang tawang-tawa ang dalawa habang nakaupo. Ang isa naman ay mistulang pinanggigilan ni Heart si Chiz na hawak ang pisngi ng mister.

Ito ang naging basehan ni Heart para iparamdam sa socmed ang pagkabaliw niya ngayon sa kanyang mister.

Ani Heart sa caption ng kanyang IG, “You ( with white heart emoji). Thank you for being Chiz 3.0.”

Ibig sabihin ni Heart dito ay ang pagkaaliw niya sa asawa na lumusong at sumawsaw sa digital world, at sa kanyang pagkahumaling sa fashion.

Ikalawang beses na ito na nagpasalamat si Heart kay Chiz na may kinalaman sa fashion. Ang una ay nang samahan ng senador ang asawa sa pagdalo sa Fashion Week sa Paris. (Rey Pumaloy)