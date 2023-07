Ohshima Kyoka, Kurashiki kinaldag Cignal HD Spikers

Mga laro Martes: (PhilSports Arena)

4:00pm — Creamline vs Kinh Bac Bac Ninh

6:30pm — F2 Logistics vs Kurashiki Ablaze

IPINARAMDAM ng Japan squad na Kurashiki Ablaze ang kanilang lakas matapos walisin sa tatlong set ang Cignal HD Spikers, 25-23, 25-16, 25-23, sa 2023 Premier Volleyball LEAGUE (PVL) Invitational Conference semifinal na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig CITY kahapon.

Tumikada si Tamanu Asaka ng 16 points habang nag-ambag ang Best Player of the Game na si Ohshima Kyoka ng tatlong puntos pero namahagi ng 22 excellent sets para akbayan ang Kurashiki sa malinis na dalawang panalo sa semis.

Umarangkada agad sa unang dalawang set ang Kurashiki Ablaze upang mamuro sa pagwalis sa HD Spikers.

May tsansa sanang humirit ng fourth set ang Cignal matapos nilang makalamang ng apat na puntos, 13-9, pero gumapang ang Japan squad, humataw ng 7-2 run para agawin ang bentahe, 15-16, sa second technical timeout.

Naitabla ng HD Spikers sa 16-all pero uminit na muli ang opensa ng Kurashiki at hinawakan nito ang tatlong puntos na bentahe, 20-17.

Hindi naman basta nagpadaig ang HD Spikers, naagaw muli nila ang lamang, 23-22, pero kinapos pa rin matapos pumalo ng tatlong sunod na puntos ang Kurashiki.

Tumipa si Frances Molina ng 12 markers para sa HD Spikers na nalasap ang pangalawang sunod na talo, hawak nila ang 1-3 record.

Ang nasabing liga ay inorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

Samantala, sunod na makakalaban ng Kurashiki ang F2 Logistics Cargo Movers ngayong alas-6:30 ng gabi sa parehong lugar. (Elech Dawa)