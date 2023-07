Natakam mga fan: JM nagpasilip ng pandesal, santol

Ang agang binulabog ni JM de Guzman ang Instagram. Kasi naman, todo lantad agad siya ng video ng hubad na katawan niya, at nahagip pa ang halos ibabang bahagi niya, ha!

At kitang-kita sa video niya ang malaking pagbabago sa katawan niya. Sabi nga, chubby no more na si JM, dahil abs na ang makikita mo.

Kaya ang mga netizen, halo-halo ang reaksiyon, na may naiinggit, pero mas marami ang natatakam, at pinagpantasyahan talaga ang pandesal at santol niya, ha!

“Omg! Baket parang ang sarap nung nasa dibdib niya?”

“Jusko kakatapos palang ni idol.”

“Sorry po Kuya JM pero gusto ko po kayo na medyo chubby po ang cute cute nyo po dun pogi-pogi.”

“Okay na ‘yung pag-video, sige baba pa… hahaha.”

“Hala ka! So skinny!”

“Nakaka-motivate talaga ngayong Monday kahit gloomy weather!”

“My Superman is that you? @donna oh asan na daw t-shirt ni baby JM?”

“Hmmm fasting dapat ako kaso may pandesal sa harap ko.”

“Sarap mo naman sa umaga mahal ko.”

Well, isa nga si JM sa madalas naming nakikita na nakatutok sa pagpapaganda ng katawan. At paghahanda na rin siguro sa susunod niyang teleserye, ha!

At least kahit busy siya sa ‘The Iron Heart’ ay may time talaga siyang mag-exercise, ha! (Dondon Sermino)