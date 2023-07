Micaela Jasmine Mojdeh, 4 pa lalangoy sa 9th World Aquatics

SASABAK ang limang national junior record holders sa 9th World Aquatics Junior Championships sa Netanya, Israel sa Setyembre 4-9.

Magpasiklab para sa Pilipinas sina Michaela Jasmine Mojdeh at Cambodia Southeast Asian Games gold medalist Teia Salvino.

Sa isang memorandum na may petsang Hulyo 23, 2023 at nilagdaan ni World Aquatic-backed Philippine Swimming, Inc, (PSI) Secretary-General Batangas Rep. Eric Buhain, nakamit umano ng lima ang minimum na 680 WA points standard sa kabuuan ng qualifying period noong Mayo 1, 2022 hanggang Hulyo 30, 2023.

“Congratulations to all the qualifiers, their coaches and parents,” ani Buhain, two-time Olympian at Philippine Sports Hall-of-Famer.

Si Mojdeh, 17, may hawak ng national junior records sa 13-under ay bahagi ng Philippine Team sa world tilt noong nakaraang taon sa Lima, Peru kung saan nakagawa ng kasaysayan ang Fil-Iranian matapos makapasok sa semifinal round ng 400m backstroke.

Sa pang ni Salvino, kwalipikado ito sa anim na event – 50m at 100m backstroke, 50m, 100m at 200m freestyle at 100m butterfly – ay naiulat na tumangging sumama sa team matapos magdesisyon na ituon ang pagsasanay sa abroad para sa pagsabak sa Asian Games na nakatakda sa Setyembre 28 hanggang Oktubre 8 sa Hangzhou, China.

Ang 15-anyos ay shoo-in na para sa Philippine Asian Games team matapos manalo sa women’s 100m backstroke event, sa national record na 1:01.64 sa Cambodia SEAG nitong Mayo.

Lalahok din sa swimfest sina Heather White (50m, 100m at 200m freestyle), Gian Santos (100m, 200m at 400m freestyle) at Filipino-German (10m Alexander at 400m freestyle).