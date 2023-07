Max insecure sa malalaking braso

Kahit na panay ang pasilip ng alindog ni Max Collins, meron pa rin daw siyang tinatagong insecurity sa kanyang katawan.

Kung inaakala raw ng marami ay kuntento na si Max sa kanyang seksing katawan, marami pa raw siyang kailangan ma-improve at lagi nga raw niyang tinitingnan ang mga ‘yon sa tuwing nagpo-post siya sa social media.

Ayon sa aktress, ang pinaka-insecurity raw niya ay ang kanyang mga braso.

Sa recent interview ni Max with Dr. Vicki Belo, sinabi ng seksing aktres na kahit daw regular ang kanyang pagwo-workout, hindi pa rin daw nagbabago ang hugis ng kanyang mga braso.

“My arms have always bothered me. I’ve been doing a lot of exercises just to tone it, pero naiiwan pa rin ‘yung fat sa arms, eh,” sey ni Max.

Sinubukan na raw ni Max na idaan sa pag-edit ng kanyang photo para magmukhang slim ang kanyang mga braso, pero hindi raw sapat na solusyon iyon.

“Binabawasan ko siya, and then I’m like, hanggang kelan ko ba to gagawin? I was really insecure about my weight and my arms. When you have slender arms kasi, you look more payat. I also need to do it for work because I cannot eat, I can’t extremely diet. Work wise, I really need to do it just to feel more confident. Ito talaga ‘yung insecurity ko, so when people say na ‘Ang payat mo na,’ I wouldn’t believe them because ito talaga yung nakikita ko, eh.”

Inamin na rin ng aktres na kailangan niyang dumaan sa liposuction para ma-achieve niya ang tamang laki ng kanyang mga braso para mas confident siya sa kanyang trabaho.

“People will always say na ‘It’s enough’ or ‘Ang ganda mo na,’ but if you don’t feel that way, then it shows. After getting lipo, I feel more confident. I feel like a better version of myself, and it’s something that I’ve always been chasing,” sey ni Max na napapanood sa action-comedy sitcom na ‘Walang Matigas Na Pulis Sa Matinik Na Misis’.

‘Yun na!

***

Kokoy, Yasser, Michael at Kimpoy patalbugan ng abs

Ni-launch na sa ‘Eat Bulaga!’ ng TAPE, Inc. ang kanilang all-male group na Chaleco Boys na binubuo nila Yasser Marta, Kokoy de Santos, Michael Sager, at vlogger-actor na si Kimpoy Feliciano.

Binuo ang apat para maghatid ng kilig sa maraming nanonood ng nasabing noontime show. Ipapakita rin nila ang kanilang iba’t ibang talento, mula sa pagkanta, pagsayaw at pag-flex ng kanilang mga abs.

Si Yasser, na naging produkto noon ng singing contest ng ‘Eat Bulaga!’ na ‘Spogify’ ay handa nang humataw at muling ipamalas ang maganda niyang tinig sa live audience ng naturang noontime show. Aabangan din ng audience ang kanyang sexy at balbon na katawan.

Si Kokoy naman, na kabilang sa comedy gag show na ‘Bubble Gang’, ay ipapadama ang kanyang charm bilang isang komedyante na magpapasaya sa marami.

Isa naman si Michael sa miyembro ng Sparkada at ang boy-next-door charm niya ang magiging dahilan kung bakit aabangan siya sa kanilang mga magiging production numbers.

Ang YouTube content creator naman na si Kimpoy ay hindi na bago sa ‘Eat Bulaga!’ at sumali pa sa dating segment nito na ‘Bida Next’. Ang kanyang pagiging influencer at milyon na followers sa YouTube ang magpapabongga sa viewership ng show.

Sa isang Facebook post ng TAPE, Inc., makikita ang mga larawan nina Yasser, Kokoy, Michael, at Kimpoy bilang bagong grupo na Chaleco Boys.

“Good Afternoon, Kapuso! Meet our Chaleco Boys, EB’s All Male Group na magpapakilig sa inyo!”