Marlon Tapales sobrang naglalaway kay ‘Japanese Monster’ Naoya Inoue

TUTUTUKAN ni sInternational Boxing Federation (IBF) at World Boxing Association (WBA) super bantamweight champion Marlon “Nightmare” Tapales ang title bout ng parehong undefeated boxers na sina WBC/WBO titlist Stephen “Cool Boy Steph Scooter” Fulton at dating undisputed bantamweight kingpin Naoya “Monster” Inoue Martes ng gabi sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Matiyagang maghihintay si Tapales (37-3, 19KOs) sa magiging resulta ng bakbakan para sa 12-round unified championship na paniguradong makakatapat niya sa isang undisputed 122-pound battle ngayong taon.

“I want to send a message to the two fighters who will see me at ringside,” wika ni Tapales. “Whoever wins has to go through me next.”

Inaasahan ng 31-anyos na tubong Tubod, Lanao del Norte na magiging mabigat ang kakaharaping pagdepensa sa titulo na naagaw niya mula kay Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan sa bisa ng spilt-decision noong Abril 8.

Ani Tapales, mas pinaghahandaan niya ang dating undisputed champion na Japanese slugger.

Nauna ng inihayag ni Tapales na mas nais niyang makatapat si Inoue na nagpatumba sa maraming Piilipinong boksingero.

“I see the fight as a true 50/50 fight,” bulalas ni Tapales. “I think both fighters have their own strengths and weaknesses. However, I ultimately think Inoue finds a way to win.” (Gerard Arce)