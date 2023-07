Mark Rodelas, Precious Cabuya lalarga sa USA Ninja World Cup

MULI na namang magpapasirko-sirko at lalambitin patungong kampeonato sina Southeast Asian Games gold medalists Jay Mark Rodelas at Precious Cabuya para pangunahan ang Philippine Obstacle Sports Federation national squad sa Ninja World Cup USA simula Sabado (oras sa Pilipinas) hanggang Lunes sa Orlando, FLORIDA.

Sakaling palaring magwagi ang mga Pinoy ninja ay maaaring mapabilang ito sa seryeng Ninja Warrior na susundan rin ng Ultimate Ninja Athlete Association (UNAA) World Series Championship sa susunod na buwan.

Makakasama nina Rodelas at Cabuya sina SEA Games champions Kevin Pascua, Jay-R de Castro, Ahgie Radan, Kaizen dela Serna, Mecca Cortizano at Mhik Tejares, maging sina John Edris Dizon, Trisha Del Rosario, Gianna Quintela, Gavin Ti, Zara Chua at Daniella Aro, na sasabak sa younger age bracket.

Umalis na ang mga national athlete nitong nagdaang Martes kasunod ng idinaos na send-off sa Arcovia City, na siyang training ground ng koponan nitong mga nagdaang taon.

Inilahad ni POSF President Atty. Al Agra na maituturing na pinakamalaking kumpetisyon ang lalahukan ng national athletes, kung saan ito ang unang pagkakataon na lalahok ang national squad sa malakihang pandaigdigang kumpetisyon sapol nang mabuo noong 2017.

Sa nakalipas na dalawang biennial meet ay dinomina ng Philippine squad ang kumpetisyon sa pagbulsa ng 10 ginto, kabilang ang apat sa nagdaang 2023 Cambodia Games at anim sa 2019 Manila meet.

“We train six times a week, may minor adjustments kasi iba compared to SEAGames, more obstacles now, and of course, we also prepare the mentality because it’s just as important,” wika ni coach Precious Aguilar. (Gerard Arce)