Marcos binida 194 proyekto sa ‘Build, Better, More’

Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-develop ng mas maraming imprastruktura sa bansa na makatutulong aniya sa palago ng ekonomiya ng bansa.

Sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Marcos, sinabi nito na tuloy-tuloy ang “Build, Better, More” program ng kanyang administrasyon.

“Our P8.3 trillion Build, Better, More’ program is currently in progress and being vigorously implemented,” wika ni Marcos.

“Ang buong bansa ay makikinabang sa 194 proyekto sa ilalim ng programang ito. Hindi lamang natin ipinagpapatuloy ang mga nasimulan ng mga proyekto, lalo pa nating pinapalawak,” aniya pa.

Aniya, ang 123 proyekto sa ilalim ng “Build, Better, More” ay bagong project.

Isa sa key project sa ilalim ng “Build, Better, More” ay ang Luzon Spine Expressway Network Program, na aniya’y magpapababa ng oras ng biyahe mula Ilocos patungong Bicol region.

“The 1,200 kilometer Luzon Spine Expressway Network Program will effectively connect Ilocos to Bicol. From 20 hours to nine hours of travel,” saad ni Marcos.

Bukod dito, 12 na tulay rin ang target na matayo ni Marcos na may habang 90 kilometro. (Ray Mark Patriarca)