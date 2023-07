Mabuting tao: Zanjoe pinasalamatan nina Sylvia, Ria

Walang kaduda-dudang may nagagawang maganda si Zanjoe Marudo sa kasintahang si Ria Atayde kung ang pagbabasehan ay ang birthday message sa hunk actor ng beteranang aktres na si Sylvia Sanchez.

Sabay na nagposte ng kanilang birthday appreciation para kay Zanjoe ang mag-inang Sylvia at Ria.

Sa Instagram post ni Sylvia para kay Zanjoe, ramdam ang taos-pusong mensahe para sa 41st birthday ng aktor noong Linggo (July 24).

Masisilip sa IG post ni Sylvia ang solo pic ni Zanjoe at kalakip din dito ang ilang mga photo kasama si Ria sa isang sweet at happy vibes.

Kuha ang pics sa iba’t ibang lugar partikular na sa mga bakasyon ng dalawa abroad.

Sa message caption, nagpasalamat si Sylvia kay Zanjoe para sa pagmamahal na ibinibigay nito kay Ria.

Aniya, “Happiest birthday Z @onlyzanjoemarudo love you! & Thank you for loving @ria,” kasunod ang isang red heart icon.

Nagpasalamat naman agad si Zanjoe sa comment at tinawag niyang ‘Tita’ si Sylvia.

Hindi rin naman nagpahuli si Ria sa mensahe nito para sa boyfriend. At nagpapasalamat din siya sa presensya ni Zanjoe sa kanyang buhay.

Punong-puno rin ng pagmamahal na IG message ni Ria, “You have no idea how grateful I am everyday that you exist in this timeline and that you make it even better. Happy birthday, you!” kasunod ang isa namang pure white heart icon.

Kung ngayon luluhod si Zanjoe para mag-alok ng marriage proposal kay Ria, aprubado agad ito ng buong pamilya Atayde, kung ang pagbabasehan ay ang halos parehong mensahe nina Sylvia at Ria para sa birthday ng aktor.

Nice!