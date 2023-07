Lakas ng trip! Tattoo nilagay sa ngala-ngala

Madalas, nagpapalagay ng tattoo ang karamihan bilang simbolismo ng isang bagay sa kanilang buhay depende sa disenyo at kung saang parte nila ito pinipiling ipalagay.

Pero ibahin mo ang mga tattoo enthusiast na ito sa TikTok!

Shinare ito ni Mister Trends (@mistertrends) kung saan mapapanood ang mga client na nagpapalagay ng tattoo hindi sa balat sa katawan kundi sa kanilang ngala-ngala.

Sa unang parte ng video ay makikita ang paglalapat ng napiling disenyo bilang outline ng tattoo at pagkaraan ay unti-unti na itong tinutusok ng mahaba at manipis na bakal na may lumalabas na ink o tinta.

Maliban dito, sa sumunod na parte ng video ay mapapanood naman ang isa pang bebot na nagpalagay ng tattoo sa babang bahagi ng kanyang labi.

Ayon sa healthline.com, tinatayang nasa dalawa hanggang tatlong linggo ang itinatagal ng healing process sa pagpapa-tattoo na nakadepende kung saang parte ng katawan mo ito piniling ipalagay.

Umani ito ng dagsang views at halo-halong comments mula sa mga netizen.

Para kay @brocode7731, ani, “Some people are not people.”

“I have. only one question. Why?????” tanong ni Elie Bethel.

“When my mom thinks when I tell her I got a new tattoo,” kwelang hirit ni @blazin4090.

“Tell us the meaning, will join u guys,” saad ni Katalia.

Ikaw, keri mo ba magpatattoo rin ng ganito? (Moises Caleon)