Lahing Pinoy na sanggol, waging Gerber model

Nagwagi ang isang 10-buwan gulang na Filipino-American mula sa Colorado, United States sa Gerber 13th annual Photo Search.

Nabatid na si Maddison “Maddie” Mendoza, ang itinanghal na 2023 Gerber Baby at siyang magiging modelo ng Gerber sa kanilang social media channels at marketing sa buong taon.

Nabatid na isinumite ni Crystal, ang kanyang larawan noong siya ay bata pa at ang larawan ni Maddie na magkamukhang-magkamukha ang mag-ina at nakasuot rin ng halos parehas na damit.

Si Crystal ay isang dentista at ang kanyang asawa na si Jun ay isang Lieutenant Colonel physician, isang allergist at immunologist, sa Air Force at 16 na taon nang nagseserbisyo sa militar.

Ang couple ay mag-high school sweethearts at 22 taon nang magkasama kabilang ang 9 na taon na long distance relationship.

Ang magulang ni Maddie ay nagmula sa first-generation families mula sa Pilipinas at ang kanyang mga lolo ay kapwa nagsilbi sa navy matapos magpunta sa US.

Nabatid na kasa-kasama si Maddie ng kanyang mga magulang kapag nagha-hiking, swimming lessons,

music classes, at ngayon ay nakakatayo nang mag-isa at nagsisimula nang tumubo ang mga ngipin sa harap.

Inamin ni Crystal na si Maddie ay perpect bilang Gerber baby sa kabila nang hindi nito gusto ang lasa ng Kimchi.

Nabatid na isang “rainbow baby” si Maddie nang isilang matapos na makunan si Crystal.

Bukod sa pagiging Gerber Baby 2023, tatanggap si Maddie at ang kanyang pamilya ng $25,000 o P1.36 milyon halaga ng Gerber products.

Tutumbasan rin ng Gerber ang cash na donasyon sa Operation Homefront na sumusuporta sa pamilya ng military gaya ni Maddie.

Magugunitang ang kauna-unahang Gerber Baby ay si Ann Turner Cook noong 1928, na naging isang guro at novelist bago nasawi sa edad 95.

Kabilang si Lucas Warren sa napili noong 2018 na unang baby na may down syndrome at noong 2022 ay si Isa Slish na unang baby na may limb difference. (Juliet de Loza-Cudia)