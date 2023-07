KILALANIN: Lolo nagtapos ng elementarya

Inulan ng sweet messages at papuso online ang kwento ng isang lolo sa Occidental Mindoro na taas-noong nagmartsa at nagtapos ng elementarya!

Siya si Mang Arturo Fernandez, 66-anyos, isang tricycle driver na nagtapos sa ilalim ng programang Alternative Learning System (ALS) ng DepEd.

Si Mang Arturo ay panganay sa limang magkakapatid at inamin niya na bata pa lang ay kailangan na niyang tumulong at kumayod para sa kanyang mga kapatid.

Hanggang sa nagkaroon siya ng sariling pamilya, kailangan niyang magpaka-haligi ng tahanan kaya naman sumubok siya ng iba’t- ibang trabaho gaya ng pagiging makinista, ice plant operator at pamamasada ng tricycle.

Minsan, nagkaroon siya ng problema kung saan hinanapan siya ng certificate na nakapagtapos siya ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ngunit wala siyang naipakita kaya naman ito ang nag-push sa kanya na mag-aral ulit at pumasok sa ALS.

Hindi rin naging madali ang pagpasok niya rito lalo na sa schedule dahil pumapasok siya mula alas-8 ng umaga hanggang alas-4 ng hapon at pagkaraan ay diretso na sa pag-ronda upang may maiuwing kita sa pamilya.

Sa ngayon, plano ni Mang Arturo na ituloy ito ng high school at kalaunan ay mage-enroll din siya sa TESDA.

Nakatanggap naman ito ng dagsang komento mula sa mga netizens na ikinatuwa at ikinaantig ang kwento ni Mang Arturo.

Ilan sa mga comments:

Para kay Queeni B. Sison, aniya, “Congratulations. Tatay! Your loved ones must be proud of you. There’s no such thing as hindrance for acquiring a good education regardless of age , as long as you’re determined and have perseverance , you can conquer everything in life.”

“Congrats po. Magandang halimbawa ka sa mga taong may pangarap. Ang karunungan ay kayamanang di mawawala sa atin. God bless u and your family,” komento ni Felicitas Fortuna Calubayan.

Sey pa ni Josie Encio Majarreis, ani, Very good c tatay Yan Ang dapat tularan ,Hindi yong cg inom gumagapang psa kalasingan.” (Moises Caleon)