Jio Jalalon, Magnolia pang-10 biktima Phoenix

ABOT-KAMAY na ng Magnolia ang 11-game sweep sa PBA On Tour.

Victim no. 10 ng Hotshots ang Phoenix 111-91 Linggo ng gabi sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan.

Nagpakalat ng 22 points, 9 assisits si Jio Jalalon, may 19 points si Mark Barroca, 15 kay Aris Dionisio at 11 kay Jerrick Ahanmisi sapat para punan ang pagkawala ni Paul Lee na hindi pa nakakabalik mula US.

Nagkasa ng 19-4 run ang Magnolia tampok ang back-to-back 3s ni Ahanmisi sa fourth quarter para pabukahin ang manipis na 82-80 lead tungo sa 104-84.

“We’re very serious on this preseason,” ani coach Chito Victolero. “Every day kami nag-e-ensayo and kung wala kaming goal, wala kaming gagawin sa game.”

Sadsad sa panglimang sunod ang Fuel Masters at nalaglag sa 3-8.

Kulang din sa tao ang Phoenix, sumandal sa 24 points ni JJay Alejandro na 6 for 11 sa labas ng arc at 21 ni Reden Celda. (Vladi Eduarte)