Jeep na may malaking electric fan, kinagigiliwan

Madalas, kapag sumasakay tayo sa pampublikong transportasyon gaya ng jeep ay hulas at pawis na agad. ‘Yan ang nasolusyunan ng tsuper na ito upang manatiling feeling fresh at presko ang kanyang mga pasahero!

Pinost ito sa TikTok ng user na si Miraaa (@xi.mira) kalakip ang caption na, “Kay kuya lang pala makakaramdam ng princess treatment.”

Sa video, makikita ang napakalaking electric fan na nakapwesto sa gitnang bahagi ng jeep kung saan umiikot ang ulo nito na sapat lang para matapatan ng hangin ang mga pasahero.

Nakatanggap ito ng halos 2.1 milyong views at libo-libong sentimyento mula sa netizens.

Para kay @1998post, ani, “Kuya kahit wag mo na akong suklian.”

Kwelang biro ni @dracs, “Lugi pag amoy putok yung nasa unahan.”

“He didn’t even have to do that but he still did. that’s so nice of him,” sey ni @laudgate.

Hirit ni @eireenish, aniya, “Tapos katabi mo may jollibee or greenwich takeout.”

“Yung isang kanto na lang sana bahay nyu na..pero gusto mo pa mag extend ng bababaan,” bibong dagdag pa ni @optimisticpanda11.

Ikaw, anong mararamdaman mo kung maka-experience ka ng ganito sa sasakyan mong jeep? (Moises Caleon)