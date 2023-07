International Master Angelo Young matalas ang utak

NAGKAMPEON si International Master Angelo Abundo Young sa katatapos na Road to Mastery FIDE Rated Open Chess Tournament na ginanap nitong Hulyo 22 at 23 sa General Trias, Cavite.

Ipinatupad ang six rounds Swiss System, nakalikom si Young ng 4.5 points mula sa apat na panalo, isang tabla at isang talo sa two-day event na binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines, (NCFP).

Umiskor din sina National Master Almario Marlon Quiroz BERNARDINO, Jr., NM Robert Suelo Jr., International Master Jose Efren Bagamasbad at FIDE Master Carlos Edgardo Garma ng tig-4.5 puntos subalit matapos ipatupad ang tiebreak ay nagkampeon si Young habang lumanding sila sa second, third, fourth at FIFTH, ayon sa pagkakasunod.

“I expect the game to be tough and so close,” sabi ni Young, head Coach ng Emilio Aguinaldo College (EAC) chess squad.

Matapos matalo sa opening round kay female player Maryss Annxeniel Caldoza, biglang rumesbak si Young kina John Martin Firmalino, Stephen Von Estavillo, Jireh Dan Jaimie Cutiyog at Nathan Jon Anarna habang nakipaghatian siya ng puntos kay Garma.

Nakaraan buwan lang ay nagkampeon din si Young sa blitz event ng Canon Carlsen Kasparov FIDE Blitz Open Chess Tournament na ginanap sa Robinsons Place, General Trias City, Cavite. (Elech Dawa)