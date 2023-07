Heart Evangelista ‘best dressed’ sa State of the Nation Address

Maraming nag-abang sa kung ano ang susuotin at magiging look ng misis ni Senator Chiz Escudero na si Heart Evangelista sa second State of the Nation Address ni President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr.

Mula sa opening ng 2nd session ng 19th Congress ng Senate of the Philippines hanggang sa Batasang Pambansa ay talagang tinutukan si Heart.

Hindi naman binigo ng Kapuso actress ang kanyang supporters dahil standout agad siya.

Suot ni Heart ang isang pristine at eleganteng white Filipiniana gown na likha ng designer na si Michael Leyva.

Maski hindi pa nagsisidatingan ang lahat ng naimbitahan sa SONA ngayong araw ay siya na ang sinasabing best dressed ngayong taon.

In all fairness kay Heart, pasabog at bonggang look ang pinakita niya sa publiko sa suot niya sa SONA na nagsasabing tunay siyang fashion icon ng Pilipinas.

Bonggels! (Byx Almacen)