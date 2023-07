FL Liza iniintrigang tatakbo sa 2025

Maaaring tumakbo sa 2025 elections si First Lady Liza Araneta Marcos dahil sa kanyang mga galawan, ayon sa isang political strategist.

Sinabi ni Publicus Asia founder Malou Tiquia sa programang “The Chiefs” ng One News noong July 19 na ang paglikha ng First Lady ng “LAB for ALL” ay maaaring politically motivated.

“Sa akin manifestation yun na she’s feeling the pulse and looking at how things would be. Hindi naman bago na ang isang First Lady na tatakbo para sa politika,” paliwanag niya.

Pero kung papasok sa politika si FL Liza, sinabi ni Tiquia na maaaring magsabong ang dalawang paksyon sa administrasyong Marcos.

“Interesting ‘yon kasi makikita mo si Marcos 1.0 ang binabantayan lang talaga legacy ng tatay eh. ‘Yong Marcos 2.0, nag-go beyond na sa legacy ng tatay,” paliwanag ng political strategist.

Ang “LAB for ALL” ng Unang Ginang ay nag-aalok ng libreng medical consultation, medisina at serbisyo sa mga lugar kung saan dumadayo ang caravan.