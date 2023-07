Filipinas walang daga kontra New Zealand

Laro Hulyo 25: (Sky Stadium/Auckland)

5:30pm (1:30pm Manila time)

Filipinas vs New Zealand (Group A)

OPTIMISTIKO si Philippine National Women’s Football coach Allen Stajcic at striker Katrina Guillou sa pagsagupa kontra host na New Zealand sa Group A sa 2023 FIFA Women’s World Cup sa Sky Stadium sa Auckland ngayong araw.

“Really good actually,” sabi ni Stajcic matapos ang opisyal na pagsasanay Linggo ng umaga. “Everyone is in good spirits. Lot of belief in the team despite the result. There is a lot of belief because we all knew that was an amazing performance for a debut in a World Cup.”

Sinabi ni Stajcic na babangon sila kasunod ng 0-2 pagkatalo sa unang laro kontra Switzerland.

Pinuri ni Stajcic ang katatagan ng mga manlalaro, na hindi nagpakita ng mga senyales ng pressure at pinananatili ang kanilang mga sarili sa laban sa kabila ng pagtanggap ng dalawang layunin sa laban laban sa Switzerland.

Masusubok muli sina Katrina at mga kakampi niya sa Filipinas laban sa New Zealand, na nakakuha ng landmark na panalo nang talunin ng Football Ferns ang Norway, 1-0, noong Huwebes.

“Tuning out the crowd and being 100 percent focused and putting our best forward will give us the best possible chance to win the game,” sey ni Guillou. (Lito Oredo)

