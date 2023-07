Eto dapat ang sampolan

Hindi na marahil bago sa inyo ang kuwento tungkol sa mga nabiktima ng mga gahamang tao na nasa likod ng mga ilegal na online lending app (OLA). Ilan na ang na-depress, na-trauma at minsan pa nga ay natanggal sa trabaho at naisipan na tapusin ang kanilang buhay dahil sa sobrang pangha-harass at pang-aabuso ng mga ganitong ilegal na online lender.

Dahil na rin sa hirap ng buhay, marami pa rin ang nabibiktima ng mga ilegal na OLA kahit na ilang beses ng nagbabala ang mga ahensya ng gobyerno na mag-ingat laban sa mga ganitong paraan ng pautang.

Napakadali kasing mangutang sa mga OLA. Walang hinihinging collateral at sa unang tingin ay para bang madaling bayaran at mabilis pa ang approval.

Lingid sa kaalaman ng mga nabibiktima ng mga ito, patong-patong na interes at iba pang mga hidden charges ang nakakabit sa inutang na pera. Magugulantang na lang ang biktima dahil bukod sa hindi ibibigay sa kanya nang buo ang halaga ng kanyang inutang dahil ibinawas na agad ang mga interes at iba pang charges, bigla na lang sasabihing dapat ay makabayad na siya agad sa loob lamang ng lima hanggang pitong araw.

Kapag minsan lang pumalya sa pagbabayad, doon na magsisimula ang pang-aabuso ng mga ilegal na OLA. Pagbabantaan ang biktima ng masama, at ipapahiya sa pamamagitan ng pagkakalat ng balita sa mga kamag-anak, kaibigan at kaopisina tungkol sa hindi niya pagbabayad ng utang. Dahil hindi titigilan ng OLA ang pangha-harass, mapipilitan ang biktima na umutang sa ibang OLA para makabayad. Mauulit lang nang mauulit ang ganitong paikot-ikot na pangungutang sa mga OLA hanggang mabaon na sa utang ang biktima.

Dapat nang matigil ang ganitong mali at abusadong pamamaraan ng pagpapautang.

Kumikilos naman ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Securities and Exchange Commission (SEC) para maipasara at makasuhan ang mga ilegal na OLA. Pero tila ba walang mga takot ang mga nasa likod nito at patuloy pa rin ang panloloko sa mga kaawa-awang Pilipino.

Wala kasing batas na tahasang maghihigpit ng mga regulasyon para sa mga online lenders. Umusbong noong kasagsagan ng pandemya ang mga ganitong OLA na kahit hindi rehistrado sa SEC ay nakakapag-operate dahil sa makabagong teknolohiya.

Dapat ay hindi napapag-iwanan ng teknolohiya ang ating mga batas. Ang ating Kongreso ay nakahanda namang gumawa ng mga bagong batas para patuloy na maging mabisa ang mga ito sa pagtatanggol laban sa pang-aabuso at mga ilegal na gawain.

Kaya’t sa pagsisimula ng Second Regular Session ng Kongreso ngayong linggo, ang panawagan ng inyong Kuya Pulong sa mga kapwa mambabatas ay bilisan na ang pagpasa ng bill para tuluyan ng maipagbawal ang mga di-patas, mapanlinlang at abusadong paraan ng pagpapautang.

Isa sa mga panukalang batas na ito ay ang nai-file ng inyong Kuya Pulong na House Bill (HB) 6681 kasama sina Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS party-list Cong. Edvic Yap.

Sa ilalim ng HB 6681 o ang Fair Debt Collection Practices Act, ipinagbabawal sa mga nagpapautang ang pangha-harass, pagbabanta, pang-iinsulto, paglalahad ng mga personal na impormasyon at iba pang mali at abusadong pamamamaraan ng pangongolekta ng utang.

Bawal din sa ilalim ng bill ang pagpapatong ng interest, incidental fee, at iba pang hidden charges na hindi naman pinapayagan sa ilalim ng batas.

Bumuo na ng samahan ang maraming biktima ng mga illegal OLA. Ito ay ang Philippine Association of Loan Shark Victims Inc. (PALSVI) na nakakalap na ng mahigit 33,000 signatures para sa kanilang petisyon na ang layunin ay maipasara at patawan ng parusa ang may 101 OLA na abusado sa pagpapautang.

Ang mga miyembro ng PALSVI ay nagtungo na rin sa Philippine National Police (PNP) para magsampa ng reklamo laban sa mga ilegal na OLA.

Umaasa ang PALSVI sa mga ahensyang tulad ng SEC at PNP, at gayundin sa Kongreso, na matutugunan ang kanilang mga hinaing.

Marami na sa ating mga kababayan ang nagdusa sa kamay ng mga abusadong online lender. Dapat nang masampolan ang mga ito para matigil na sa mali at mapagsamantala nilang gawain.