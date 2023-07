Digong inisnab SONA ni BBM

Hindi dumalo si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Lunes, Hulyo 24.

“Galing po siya sa China, medyo pagod. Nasa Davao po siya… kakarating lang niya nong Sabado,” paglalahad ni Senador Christopher Lawrence “Bong” Go sa panayam ng mga reporter sa pagbubukas ng second regular session ng 19th Congress sa Senado.

Si Go ay nagsilbing special assistant ni Duterte bago nahalal bilang senador noong 2019 election.

Si Duterte na hindi rin dumalo sa unang SONA ni Marcos noong 2022 ay nakipagkita kay Chinese President Xi Jinping noong nagdaang linggo pero hanggang ngayon ay hindi pa isinisiwalat ang naging agenda ng pag-uusap.

Ayon naman sa komento ng isang Politique Ph sa Twitter, isang malaking katanungan kung bakit nagdesisyon si Duterte na isnabin ang SONA ni Marcos matapos ang pagbisita sa China.

“The allure of faraway China, where luxury and style intertwine, could have ensnarned our charismatic leader and keeping him away from the SONA festivities? Who knows?” (Dindo Matining)