Diamond Story dinomina karibal

MAHUSAY ang pagkakadala ni jockey Jomer Estorque kay Diamond Story kaya nasikwat nila ang panalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Tahimik muna sa sa tersero pwesto ilang metro pagkalabas ng aparato si Diamond Story, pinanood ang naglulutsahan na sina Minimal Invasive at The Alpha Male.

Papalapit ng far turn ay kumuha na ng unahan si The Alpha Male habang si Diamond Story ay nagsisimula na rin uminit at lumapit.

Pagdating ng home turn ay isang kabayo pa ang lamang ni The Alpha Male subalit sa rektahan ay nakakapit na si Diamond Story, sa huling 100 metro ay lumampas na ang winning horse.

Tinawid ni Diamond Story ang meta ng may dalawang kabayo ang agwat sa pumangalawang si The Alpha Male.

Inirehistro ni Diamond Story ang tiyempong 1:28 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ang P20,000 added prize, terserong dumating sa finish line si Trump Peter. (Elech Dawa)