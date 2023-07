Buhayin ang bayanihan

Isa sa nakagisnang katangian ng mga Pilipino ay ang pagiging matulungin at naging bahagi na ng kultura ang pagtutulungan o ang tradisyunal na “bayanihan” na ang ibig sabihin ay ang nagkakaisang pag-alalay at pagtulong sa mga nangangailangan ng suporta para sa isang layunin.

Sa mga libro noong bata pa tayo ay nakita natin ang mga larawan ng bayanihan o marahil ay nasaksihan din sa tunay na buhay ang sama-samang pagtulong ng isang komunidad o magkakapitbahay karga ang bahay para mailipat sa ibang lugar.

Sumasagisag ito ng pagkakaisa, pagtutulungan sa kapwa sa oras ng kagipitan o kritikal na sitwasyon.

Naramdaman din natin ang bayanihan noong panahong nakaranas ng mga matinding kalamidad at pandemya ang bansa at nagtulong-tulong ang iba’t ibang grupo, mga kumpanya at mga indibidwal para maalalayan ang kapwa Pilipinong nangangailangan ng pagkalinga.

Pero makalipas lamang ng ilang panahon ay tila ba unti-unting nawawala na ang diwa ng bayanihan at nagkakanya-kanya na ng buhay; nagkakanya-kanyang landas ang mga tao at mga magkakapitbahay.

Ganito rin ang nararanasan ng mamamayan sa ngayon dahil sa kabila ng ipinangakong pagkakaisa ng administrasyon ay tila ningas-kugon lamang ito dahil hindi naman ganito ang nararamdaman ng mga tao.

Maging ang mga ipinangakong serbisyong pang-gobyerno ay halos hindi maramdaman ng publiko sa ngayon dahil marami pa rin ang hindi nakakaramdam sa mga serbisyong ito.

Bagamat isang taon pa lamang ang kasalukuyang administrasyon at masyado pang maaga para ito ay husgahan, hindi ito sapat na dahilan para maging makupad ang paghahatid ng mga serbisyong dapat na matanggap ng mga tao.

Marami pang dapat gawin ang mga opisyal ng gobyerno para maiayos ang buhay ng mga Pilipino.

Oo nga’t nakaranas ng matinding dagok ang bansa mula sa matinding epekto ng pandemya, sapat ang pagkukunan ng pangangailangan para matulungan ang lahat ng mamamayan.

Mismong ang Department of Finance ang nagsabing may sapat na pagkukunan ng pang-tustos para matulungan ang nangangailangang Pilipino, at ang problema lamang ay ang sistema sa implementasyon nito.

Gusto kasing idaan ng gobyerno ang ayuda sa iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan kaya malilito ang mamamayan kung kanino at anong angkop na tanggapan sila lalapit.

Bukod dito, hindi maayos ang sistema sa pagkilatis sa mga Pilipinong dapat makatanggap ng ayuda kaya kahit hindi kuwalipikado ay maaaring makalusot sa pagtanggap ng tulong mula sa gobyerno.

Kapag nangyari ito, mapupunta lang ang pondo sa katiwalian lalo na kung walang magbabantay sa mga ganitong layunin. Sayang ang pondo kung sa maling bulsa mapunta.

Bakit hindi gayahin ang adbokasiya ng ilang mga halal na opisyal na tahimik na naghahatid ng tulong sa mga nangangailangan?

Tulad na lamang ni Senador Alan Peter Cayetano at ng kanyang team na tahimik na nag-iikot ng bansa para maghatid ng tulong sa mga nangangailangan; hindi ito pamumulitika at sa halip ay bahagi ito ng kanyang pagsusulong sa Sampung Libong Pag-asa bill na inihain nito sa Senado isang taon na ang nakalipas.

Bagamat batid ng lahat na may pondo ang gobyerno para tustusan ang panukala ng Senador, hirap pa ring maipasa dahil nasa minorya ito at hindi lahat ng mambabatas ay kahalintulad ng kanyang adbokasiya at may hangaring tumulong sa kapwa.

Wala sa karakter ng karamihan ng mambabatas ang diwa ng bayanihan kaya hindi makalusot ang Sampung Libong Pag-asa bill.

Layon ng panukala na mabigyan ng P10,000 ang bawat pamilyang Pilipino. Walang pipiliin sa panukala, basta Pilipino, makakatanggap ng sampung libong pisong ayuda.

Maraming paraan nang pagtulong kung gugustuhin ng mga Pilipino na tumulong sa kapwa, ordinaryo ka man o halal na opisyal ng gobyerno.

Bukod sa ginagawang pag-iikot ngayon ng senador para mamahagi ng tulong sa mga nangangailangang Pilipino, may iba pa itong mga programa gaya ng Presyo, Trabaho, Kita/Kaayusan (PTK), Sari-saring Pag-asa(SSP), Tulong-medikal at Emergency Response Program na libo-libong Pilipino na ang natulungan.

Dito binubuhay ng senador ang diwa ng bayanihan na hindi galing sa gobyerno ang pondo. Galing ito sa mga kaibigan at supporters nito na may puso at diwa ng kawanggawa.

Ang diwa ng bayanihan ay nagmumula mismo sa puso ng isang Pilipino at hindi galing sa gobyerno. Pero mas maganda kung ang mamamayan at pamahalaan ay magkaisa at magbayanihan tungo sa mas maganda at maunlad na Pilipinas.