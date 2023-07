Blu Girls nabokya

MATINDING nakipagharap ang Philippine Blu Girls subalit hindi nito nakayanan ang matinding paglalaro ng tatlong beses naging kampeon na Japan tungo sa pagkakalasap ng 0-13 kabiguan sa Group C ng ginaganap na WBSC XVII Women’s Softball World Cup sa Campo da Baseball-Softball G. Michelutti sa Buttrio, Italy.

Hindi napigilan ng Blu Girls ang mga Japanese sa pagsisimula pa lamang ng laro matapos agad maiwanan ng isang run bago na unti-unting lumayo ang nagtatanggol na mga kampeon tungo sa pagsungkit sa panalo.

Ang kabiguan ay ikalawang sunod ng Blu Girls na una nang yumuko konta sa World No. 5 na Canada, 0-5.

Sunod na makakasagupa ng Blu Girls sa single round robin na torneo ang World No. 22 Venezuela bago ang No. 8 Italy at ang No. 29 na New Zealand. (Lito Oredo)

