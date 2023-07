‘Best moments’ ni Vice kinuyog dahil kina Ai Ai, Billy, Jessica

Agad pinagpiyestahan ng 14.9M followers ni Vice Ganda ang pinost ng Unkabogable Star sa kanyang Twitter account (@vicegandako) tungkol sa best moments niya sa kanyang pagdalo for the first time sa GMA Gala last Saturday sa Marriott Grand Ballroom.

Tweet ni Vice, “My best moments at the GMA Gala:

“1. Catching up with Bea and Dom in their suite before the event.

“2. Hanging with my Kapuso GenZ friends.

“3. Meeting Bitoy.

“4. Meeting Lyn Ching and learning that we’re neighbors.

“5. Zeinab and Toni Fowler reconciliation at the after party (with red heart emoji).”

Sari-saring reaksiyon at comments ang mababasa mula sa followers ni Vice. May nag-comment nga na wala raw sila pake kay Zeinab at Toni at mas gusto raw nila ‘yung Jessica Soho and Vice Ganda ‘reconciliation’.

May nagtanong din kung nakipagtsikahan din ba si Vice sa kanyang former ‘It’s Showtime’ co-hosts like Kim Atienza and Billy Crawford (na obvious namang wala sa event).

Kumalat din ang mga photos ni Vice with new ‘Eat Bulaga!’ hosts and producers.

Marami ang natuwa at marami rin ang nagtaas ng kilay.

Marami ring nagtanong if nakipagtsikahan din ba si Vice kay Ai Ai delas Alas na nakasama niya noon sa ABS-CBN dahil bakit hindi kasama ‘yon sa kanyang best moments?

Teka! Ang isa pang gustong malaman ng followers niya ay kung nag-attempt kaya si Vice na lumapit kay Jessica Soho? O Naghanap ba ng padrino si Vice para makalapit at makausap ang nakahidwaang respected journalist or nag-iwasan talaga sila?

Mas maganda nga naman daw kasi kung kasama ang mga iyon sa best moments ni Vice sa GMA Gala 2023, ‘di ba?

Anyway, ang maganda naman, na-enjoy ni Vice ang kanyang event na ‘yon ng Kapuso Network.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)