Bagyong Egay lalakas pa: 9 lugar nasa signal no.2

Siyam na lugar sa bansa ang nasa ilalim ng storm Signal No. 2 bunsod ng patuloy na paghambalos ng bagyong Egay na inaasahang lalo pa umanong hahatak ng puwersa at magdudulot ng malakas na pagbuhos ng ulan at hangin sa loob ng susunod na mga oras.

Sa weather update ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), apek­tado ng storm Signal No. 2 ang Catanduanes, central at eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Albay, eastern portion ng Camarines Sur, northern portion ng Aurora, eastern portion ng Quirino, eastern at central portion ng Cagayan, northern portion ng Camarines Norte at Northern Samar.

Makakaranas ang mga ito ng malakas na hangin na 62 kilometer per hour (KPH) hanggang 88 kph sa loob ng susunod na 24 oras.

Samantala, nasa Signal No. 1 naman ang Sorsogon, nalalabing lugar sa Albay, nalala­bing mga lugar ng Camarines Sur, Camarines Norte, Isabela, Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya, Batanes, Masbate kabilang ang Ticao Island, Burias Island, Quezon kabilang ang Polillo Islands, Benguet, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bulacan, Pampanga, Bataan, Marinduque, Cavite, Metro Manila, Rizal, Laguna, eastern at central portion ng Romblon at Batangas.

Sa Visayas, nakataas ang storm Signal No. 1 sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, northern at central portion ng Leyte at northern portion ng Cebu.

Ayon sa Pagasa pala­lakasin ng bagyong Egay ang habagat kaya asahan ang pag-ulan sa western portion ng Central Luzon, Southern Luzon at Visa­yas sa loob ng susunod na tatlong araw.

Itinaas din ng Pagasa ang Storm Surge Warning Signal No. 1 kung saan ibinabala ang pag-apaw ng tubig sa baybayin ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela.

“Under the influence of Egay, a gale warning is in effect over several coastal waters along the northern and eastern seaboards of Northern Luzon, the eastern seaboard of Central Luzon, the seaboards of Southeastern Luzon, and the eastern seaboards of Visayas and Northeastern Mindanao. Sea travel is risky for small seacrafts. For larger vessels, operating in gale conditions requires experience and properly equipped vessels” ayon sa advisory ng Pagasa.

Sa forecast track ng Pagasa, patuloy na kikilos si ‘Egay’ pa-west northwestward sa susunod na 12 oras. Tatahak ito sa direksyon ng Luzon strait at maaaring mag-landfall sa Babuyan Islands-Batanes area mamayang gabi o bukas nang hapon.

Dagdag ng Pagasa, dahil sa high pressure ay posible ring magkaroon ng pagbabago sa galaw ng bagyo kaya hindi rin nila isinasantabi na mag-landfall ito sa Cagayan.

Patuloy anilang luma­lakas si ‘Egay’ kaya posible itong makategorya bilang super typhoon hanggang mamayang hapon o bukas nang umaga.

“Nevertheless, Egay is forecast to become a very strong typhoon. A weakening trend may begin by tomorrow afternoon or evening as it enters the cooler waters southwest and west of Taiwan,” paliwanag ng Pagasa.

Sa Huwebes inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility (PAR) ang bagyong Egay at tatawid ito sa Taiwan Strait at magla-landfall sa Fujian, China sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. (Tina Mendoza)